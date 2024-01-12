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В ISW розказали як армія рф проводить планові ротації

12 січня 2024, 09:29
В ISW розказали як армія рф проводить планові ротації
Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російським військам вдається проводити планові ротації завдяки перевазі на всій території Східної України і відсутності тиску українських контрнаступальних дій.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

"російські війська утримують ініціативу на всій території Східної України, а відсутність українських контрнаступальних операцій, ймовірно, знімає тиск на оперативне розгортання, який раніше частково обмежував здатність росіян проводити ротації", - зазначають в Інституті. 

Концентрація всіх боєздатних сухопутних військ рф в Україні і постійні зусилля росії з розгортання сил, схоже, дозволить російським військам проводити в Україні планові ротації на оперативному рівні.

"російські війська в Україні налічують 462 000 військовослужбовців, і що це весь сухопутний компонент їхніх сил", - заявив заступник начальника Головного управління військової розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його словами, більшість російських підрозділів в Україні укомплектовані на 92-95% від їхньої передбачуваної повної чисельності, і що розмір російського угруповання в Україні дозволяє російським військам проводити ротації по всій території військових дій.

Скібіцький додав, що російські війська відводять у тилові райони підрозділи, чисельність яких становить 50% або менше від запланованої, і повертають їх на фронт після відновлення та поповнення.

Вчора заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що російські військові успішно поповнили російські сили в Україні за допомогою постійної прихованої мобілізації, яка призвела до поповнення понад 500 000 нових військовослужбовців минулого року.

ISW вже писав про боротьбу росіян за проведення ротацій на оперативному рівні від початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року до контрнаступу України влітку 2023 року.

Очевидна здатність рф генерувати сили зі швидкістю, що дорівнює російським втратам, ймовірно, надає російським військам можливість поповнювати підрозділи, які російське командування відкликало з лінії зіткнення через деградацію, а згодом повертати ці поповнені підрозділи на фронт.

 
РосіяISWротація

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