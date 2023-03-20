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ПОЛІТИКА

В ISW розповіли про "кульмінацію" на фронті

20 березня 2023, 08:46
В ISW розповіли про
Наразі, на думку аналітиків, в України з'являється можливість перехопити ініціативу та розпочати контрнаступ.

російський "великий наступ", ймовірно, досягає своєї кульмінації, так і не принісши рф суттєвих перемог.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики стверджують, що росіяни не досягають поставлених цілей, наприклад, по тактичному захопленню Бахмута. Крім цього, у них є проблеми з наступом і в районі Авдіївки-Донецька та Вугледара.

"Нещодавній наступ на Авдіївку призвів до великих втрат зі сторони росії, еквівалентним одній роті", - зазначають в ISW.

Також через необхідність посилення підрозділів, що знаходяться під Вугледаром, росіяни погіршують стан наступу в Донецькій області.

"155-та бригада морської піхоти зазнала катастрофічних втрат у живій силі та техніці під час постійних невдалих атак на Вугледар у листопаді 2022 року та лютому 2023 року, і російське військове керівництво, ймовірно, значною мірою покладається на резервні частини 98-ї повітряно-десантної дивізії, щоб компенсувати ці втрати", - зазначають аналітики.

Також в район Вугледару переміщують дякі частини 8-ї повітряно-десантної дивізії, яка розташована в районі Кремінної Луганської області. Це "свідчіть про рівень відчаю з боку російського командування".

Підсумовуючи, в ISW заявили, що наступи на Бахмут, Вугледар, а також по лініям Авдіївка-Донецьк та Сватов-Кремінна не принесли росіянам нічого, крім тактичних здобутків. Зараз, за думкою аналітиків, у України з’являється можливість перехопити ініціативу і почати контрнаступ.

До речі, за спостереженнями ISW, минулої доби ЗСУ провели локалізовану контратаку на південний захід від Бахмута.

війнавійськовіISW

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