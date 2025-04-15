В ISW розповіли про зміну тактики наступу рф

російські загарбники, ймовірно, почали масово використовувати бронетехніку на фронті після періоду обмеженого застосування. При цьому ЗСУ відбивають атаки й завдають значних втрат.

Американські аналітики розповіли, що російські війська, схоже, активізують використання бронетехніки на всій лінії бойового зіткнення після того, як наприкінці 2024 року та на початку поточного року "в основному перевели бронетехніку на роль вогневої підтримки та покладалися на піхоту для наступу".

В ISW навели розповідь речника Луганського угруповання військ ЗСУ підполковника Дмитра Запорожця від 13 квітня про те, що Сили оборони відбили російський посилений механізований штурм чисельністю у роту в районі н.п. Ступочки (на південь від Часового Яру) та Кліщіївки (на південний схід від Часового Яру).

Він розповів, що 12 квітня для атаки ворог застосував 13 одиниць бронетехніки, кілька цивільних автомобілів і невизначену кількість мотоциклів.

Вчора українська бригада, яка діяла на Новопавлівському напрямку, оприлюднила кадри, на яких видно, як росармія проводить посилений механізований штурм із використанням понад 20 одиниць бронетехніки, у тому числі понад 10 БМП та кілька танків.

У бригаді ЗСУ заявили, що росіяни намагалися просунутися хвилею мотоциклів попереду атакуючої бронетехніки, щоб швидко дістатися до позицій Сил оборони.

Інша українська бригада, яка діяла неподалік, поінформувала про російський штурм біля Вільного Поля (на північний захід від Великої Новосілки), коли воїни ЗСУ знищили 2 танки та 12 БМП.

14 квітня у Нацгвардії України оприлюднили кадри, на яких видно, як ворог веде механізований штурм з трьох танків, 18 БМП, невстановленої кількості БТР МТ-ЛБ і 41 мотоцикла в невстановленому районі Запорізького напрямку.

Тоді нацгвардійці зазначили, що ворожа атака була відбита, і були знищені кілька БМП.

В публікації ISW зазначається, що з кінця осені 2024 року війська рф посилюють механізовані атаки за допомогою цивільної техніки, мотоциклів і всюдиходів (АТВ) після обмеження використання бронетехніки на всій лінії фронту.

Експерти припускають, що це, ймовірно, відбувається через страх невиправданих втрат бронетехніки влітку та на початку осені 2024 року.

Так, загарбники в основному покладалися на невеликі групи піхоти для просування в Україні та використовували бронетехніку для перевезення піхоти до лінії фронту та для вогневої підтримки піхотних штурмів з кінця осені 2024 року до зими 2024-2025 років.

"російські війська продовжують наступати невеликими групами піхоти вздовж лінії фронту, але, можливо, знову використовують бронетехніку для штурмових операцій на передовій у рамках загальної інтенсифікації вздовж усієї лінії фронту". - передають в ISW.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни оцінювали, що російська оборонно-промислова база не може виробляти нову броньовану техніку та артилерійські системи зі швидкістю, яка може компенсувати поточні темпи втрат в середньо- та довгостроковій перспективі.

В ISW вважають, що війська рф, ймовірно, використовують ці альтернативні цивільні транспортні засоби в штурмових операціях для посилення механізованих штурмів на тлі побоювань щодо скорочення поставок бронетехніки радянських часів.