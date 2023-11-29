В ISW розповіли, як путін виправдовує війну проти України

В уявленні путіна інтереси москви поширюються на території, де раніше існували Київська Русь, московське царство, російська імперія, Радянський Союз і сучасна рф.

Президент рф путін знову представив свою концепцію "російської ідентичності", включивши українців і білорусів до поняття "російської нації". На його думку, неслов'янські народи росії, а також нації, які проживають на територіях, що раніше входили до складу СРСР і російської імперії, розглядаються ним як частина ширшого концепту — "русского мира".

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни ISW.

У своєму виступі на засіданні Всесвітнього російського народного собору 28 листопада, президент російської федерації путін остаточно викристалізував власну концепцію російської ідентичності. На його думку, вона складається з "російської нації", куди путін, окрім росіян, включає також українців і білорусів, а також із ширшого поняття "русского мира". До нього, за версією російського президента, входять як неслов'янські народи, що проживають на території рф, так і всі народи і нації, що населяють території, які колись входили до складу СРСР і російської імперії.

"путін повторив свої попередні неправдиві твердження про те, що "російська нація" і народ складаються з етнічних росіян, білорусів і українців, які були штучно й насильницьки розділені внаслідок політичних прорахунків під час і після розпаду Радянського Союзу, стверджуючи, що росія повинна об'єднати цю "російську націю", — пишуть в ISW.

"русскій мір" же путін визначив як певну спільність людей, які відчувають духовний зв'язок із "Батьківщиною", вважають себе носіями російської мови і є носіями російської історії та культури — незалежно від їхньої національної чи релігійної приналежності.

У своєму виступі диктатор виділив основоположну роль росіян у цій передбачуваній "спільності". путін підкреслив, що, на його думку, як держави, так і "русского мира" не могло б існувати без участі етнічних росіян.

"Географічно", в уявленні путіна, "русскій мір" поширюється на території, де колись існували Київська Русь, Московське царство, російська імперія, СРСР і сучасна рф. Отже, доходять висновку аналітики, претензії кремля поширюються на Східну Європу, Кавказ і Середню Азію, де, на думку путіна, живуть "російські співвітчизники".