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В ISW розповіли, які частини України хоче окупувати росія

01 липня 2025, 09:35
В ISW розповіли, які частини України хоче окупувати росія
Фото: Reuters
Як зазначили в ISW, заяви путіна, Пєскова і Мединського - це лише останні заяви високопоставлених кремлівських чиновників, які вказують на масштаб територіальних амбіцій росії.
Заяви кремля, зокрема російського диктатора путіна, розкривають ширші територіальні амбіції рф в Україні, які виходять за межі вже окупованих Криму і чотирьох областей.
 
Про це ідеться в новому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).
 
путін буквально вчора провів нараду з розвитку окупованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час якої він часто називав українську територію "Донбасом і Новоросією".
 
До того ж, як зазначили аналітики, представник кремля Дмитро Пєсков відповів на заяву мера Одеси Геннадія Труханова про те, що місто не є "російським" і має свою власну історію, заявивши, що історія Одеси "нерозривно пов'язана" з росією.
 
А головний парламентер путіна Володимир Мединський додав широко розповсюджену хибну думку серед росіян про те, що росіяни й українці - "один народ" з "історичною батьківщиною" і послався на "стародавні російські землі по обидва боки Дніпра, Новоросію і Крим".
 
Як зазначили в ISW, заяви путіна, Пєскова і Мединського - це лише останні заяви високопоставлених кремлівських чиновників, які вказують на масштаб територіальних амбіцій росії.
 
Аналітики нагадали, що 20 червня путін сказав, що вважає російський і український народ "одним народом" і що Україна належить росії.
 
У звіті йдеться про те, що кремлівські чиновники регулярно називають Одесу "російським" містом, також вони неодноразово згадували "Новоросію", яку в рф визначили як всю східну і південну Україну.
 
"Посилання Мединського на "стародавні російські" землі по "обидва боки Дніпра" узгоджується із закликом головного херсонського колаборанта Володимира Сальдо до рф повністю контролювати райони річки Дніпро, що проходять через Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську області", - зазначили аналітики.
окупаціяКремльвійна в Україніросія окупанти

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