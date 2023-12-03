в ISW розповіли, який "сигнал" подало Міноборони рф
Міністерство оборони росії дало "сигнал", що, ймовірно, має намір продовжувати покладатися на схеми вербування за допомогою "криптомобілізації" для будь-якого потенційного збільшення чисельності російської армії.
Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики нагадали, що Міноборони рф відповіло на указ президента росії путіна від 1 грудня про збільшення чисельності ЗС рф і заявило, що російська армія здійснює поетапне збільшення "за рахунок громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом".
"Ця мова може стосуватися добровольців, яких МО залучило через широку криптомобілізаційну роботу в росії, і припускає, що МО може використовувати вербування добровольців для довгострокового формування сил", - зазначили в ISW.
У Міноборони країни-терористки уточнили, що указ путіна нібито не передбачає значного збільшення чисельності призовників росіян і другої хвилі мобілізації.
"Указ путіна, який офіційно збільшив чисельність російської армії з 2,039 мільйона осіб до 2,209 мільйона осіб, а загальну чисельність російського військового персоналу з 1,15 мільйона до 1,32 мільйона, ймовірно, є офіційним визнанням фактичної кінцевої чисельності російської армії, а не наказ про негайне підвищення", - вважають американські аналітики.
Також в ISW зауважили, що "часткова мобілізація, тривалі широкомасштабні зусилля з криптомобілізації, кількість російського персоналу, який завершує військову службу, і втрати росіян в Україні можуть ймовірно пояснити чистий приріст 170 000 російських військовослужбовців між указом від 22 серпня про чисельність російської армії та указ від 1 грудня".