В ISW спростували заяви рф про "захоплення" Соледара та "оточення" Бахмута
Інформація російських окупантів та заяви про нібито контроль над населеним пунктом Соледар (Донецька область), що поширюються ними, з наступним оточенням Бахмута – не відповідають дійсності.
Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни ISW.
російські війська не захопили весь Соледар, попри кілька брехливих заяв росіян про те, що місто пало і що Бахмут ризикує опинитися в неминучому оточенні, зазначають експерти.
Декілька російських джерел стверджували, що 10 січня "вагнерівці" просунулися на захід від Соледара. Засновник російської пвк "вагнер" євгєній прігожин спростував ці твердження, зазначивши, що сили групи все ще борються з українськими захисниками.
ISW лише 10 січня спостерігала візуальне підтвердження присутності "вагнерівців" у центрі міста. Однак реальність поквартального контролю над місцевістю в Соледарі "затемняється динамічним характером міських боїв", і російські війська протягом кількох місяців значною мірою намагалися досягти значних тактичних успіхів у районі населеного пункту, йдеться в публікації.
Аналітики додали, що навіть якщо брати за чисту монету "найгучніші" заяви росіян та їхні претензії, взяття Соледара не віщувало б негайного оточення Бахмута.
Контроль над Соледаром не обов'язково дозволить російським силам встановити контроль за критично важливими наземними комунікаціями ЗСУ до Бахмута, як раніше оцінювала ISW, пишуть аналітики.
Ключові висновки ISW:
- 10 січня російські ЗМІ повідомили, що генерал-полковник алєксандр лапін, колишній командувач центральним військовим округом і російськими військами в Харківській і північній частині Донецької областей під час значних втрат росії у вересні 2022 року, призначений начальником штабу сухопутних військ рф.
- Новина про призначення лапіна породжує нові розколи в і без того фрагментованому провоєнному російському інформаційному просторі.
- ігор гіркін натякнув, що підтримає усунення президента росії путіна з посади, припускаючи, що серед деяких "воєнкорів" може зростати бажання зменшити самоцензуру та прямо критикувати путіна.
- 10 січня Генштаб ЗСУ відхилився від своєї звичайної схеми звітів про російські сили в білорусі та біля північного кордону України, що свідчить про можливу підготовку росії до наступу на півночі України, хоча ISW оцінює такий курс дій наразі малоймовірним.
- Українські війська продовжували наступати на лінії Сватове – Кремінна.
- російські війська здійснили наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області та досягли успіхів навколо Соледару, але не захопили населений пункт, незважаючи на неправдиві заяви.
- У кремлі продовжують заперечувати, що російська влада готується до чергової хвилі часткової мобілізації.
- російська окупаційна "влада" намагається стримати ефективний партизанський рух на окупованих територіях.