В ISW заявили про зниження темпів російських наступів уздовж всієї лінії фронту

Водночас загарбники зосереджують свої поточні атаки на відволіканні та розосередженні українських сил, щоб завадити початку контрнаступу.

російські окупанти ведуть бої по всій лінії фронту, але їхній наступальний потенціал продовжує знижуватись.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Водночас загарбники зосереджують свої поточні атаки на відволіканні та розосередженні українських сил, щоб завадити початку контрнаступу.

Аналітики наводять заяву голови Ради резервістів Сухопутних військ України Івана Тимочка від 8 квітня про те, що росіяни ніде не просуваються серйозно. Окрім цього, темпи обстрілів у Бахмуті та його околицях на одних ділянках дещо знизилися, а на інших - зовсім зупинились.

Офіцер зазначив, що наступ рф на Авдіївку "захлинувся", і вказав, що ворог все ще не контролює Мар’їнку, незважаючи на те, що перетворив місто на руїни.

У звіті також мовиться про те, що один з російських мілблогерів стверджував, що темп наступальних операцій вздовж усієї лінії фронту Авдіївка-Донецьк знизився за останню добу, і вказав, що війська рф намагаються просунутися будь-де.

Фахівці додають, що окупанти, аби компенсувати ключові недоліки в бойовій спроможності, значною мірою покладаються на артилерію.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ витрачають утричі менше снарядів, ніж російська армія.