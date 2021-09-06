Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Італії - найнижчий коефіцієнт народжуваності за 160 років

Торік число новонароджених в Італії склало трохи більше як 400 000 осіб
В Італії зафіксували найнижчий коефіцієнт народжуваності з початку його відстеження в 1861 році.
В Італії - найнижчий коефіцієнт народжуваності за 160 років Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє ВВС.

Як зазначає видання, коефіцієнт народжуваності став знижуватися щороку після фінансової кризи в 2008 році. Але пандемія коронавірусу посилила його падіння через руйнівні фінансові наслідки локдаунів і впливу пандемії на рівень розлучень, який, як вважається, виріс частково через те, що пари залишилися вдома разом на занадто довгий час.

Торік число новонароджених в Італії склало трохи більше як 400 000 осіб, а число смертей значно перевищило це значення, в результаті чого населення Італії скоротилася на 384 000 осіб.

Нагадаємо, що коронавірус ще більше вдарив по вкрай низькому рівню народжуваності Італії. Жінки і молоді люди особливо сильно постраждали від кризи, викликаної коронавірусом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 06 2021 10:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.