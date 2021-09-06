В Італії - найнижчий коефіцієнт народжуваності за 160 років

Торік число новонароджених в Італії склало трохи більше як 400 000 осіб

В Італії зафіксували найнижчий коефіцієнт народжуваності з початку його відстеження в 1861 році.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє ВВС.

Як зазначає видання, коефіцієнт народжуваності став знижуватися щороку після фінансової кризи в 2008 році. Але пандемія коронавірусу посилила його падіння через руйнівні фінансові наслідки локдаунів і впливу пандемії на рівень розлучень, який, як вважається, виріс частково через те, що пари залишилися вдома разом на занадто довгий час.

Торік число новонароджених в Італії склало трохи більше як 400 000 осіб, а число смертей значно перевищило це значення, в результаті чого населення Італії скоротилася на 384 000 осіб.

Нагадаємо, що коронавірус ще більше вдарив по вкрай низькому рівню народжуваності Італії. Жінки і молоді люди особливо сильно постраждали від кризи, викликаної коронавірусом.