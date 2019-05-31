CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа італійському острові Сицилія останніми днями активізувався найбільший діючий вулкан Європи Етна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Італії активізувався вулкан Етна
Такі виверження можуть відбуватися декілька разів на рік
Фото: twitter.com/etnaboris/status
В ніч на 31 травня камери зафіксували низку вивержень після того, як на одному боці кратеру відкрилась тріщина, повідомляє BBC.
Такі виверження можуть відбуватися декілька разів на рік.
Етна є найбільшим діючим вулканом Європи, його висота перевищує 3 кілометри.
Нагадаємо, Етна почала вивергалася наприкінці грудня 2018 року, внаслідок чого стався землетрус.
У березні 2018 року надійшла інформація, що вулкан Етна сповзає в бік Середземного моря зі швидкістю близько 14 міліметрів на рік.
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31 05 2019 20:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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