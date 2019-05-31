В Італії активізувався вулкан Етна

Такі виверження можуть відбуватися декілька разів на рік

На італійському острові Сицилія останніми днями активізувався найбільший діючий вулкан Європи Етна.

В ніч на 31 травня камери зафіксували низку вивержень після того, як на одному боці кратеру відкрилась тріщина, повідомляє BBC.

Такі виверження можуть відбуватися декілька разів на рік.

Етна є найбільшим діючим вулканом Європи, його висота перевищує 3 кілометри.

Нагадаємо, Етна почала вивергалася наприкінці грудня 2018 року, внаслідок чого стався землетрус.

У березні 2018 року надійшла інформація, що вулкан Етна сповзає в бік Середземного моря зі швидкістю близько 14 міліметрів на рік.