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В Італії активізувався вулкан Етна

Такі виверження можуть відбуватися декілька разів на рік
На італійському острові Сицилія останніми днями активізувався найбільший діючий вулкан Європи Етна.
В Італії активізувався вулкан Етна Фото: twitter.com/etnaboris/status

В ніч на 31 травня камери зафіксували низку вивержень після того, як на одному боці кратеру відкрилась тріщина, повідомляє BBC.

Такі виверження можуть відбуватися декілька разів на рік.

Етна є найбільшим діючим вулканом Європи, його висота перевищує 3 кілометри. 

Нагадаємо, Етна почала вивергалася наприкінці грудня 2018 року, внаслідок чого стався землетрус.

У березні 2018 року надійшла інформація, що вулкан Етна сповзає в бік Середземного моря зі швидкістю близько 14 міліметрів на рік.

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31 05 2019 20:59
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