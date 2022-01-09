В Італії конфіскували 11 вілл близького до путіна олігарха

Влада Італії конфіскувала 11 вілл у російського мільярдера та друга президента рф путіна в'ячеслава кантора.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Moscow Times.

Рада Євросоюзу розпорядилася конфіскувати активи кантора ще в середині квітня 2022 року після запровадження стосовно росіянина персональних санкцій. Але через складне переплетення трастів, які володіли його нерухомістю, це вдалося зробити лише у серпні.

Італійська нерухомість кантора розташовувалась на Сардинії. Одна з вілл, яка опинилася під арештом, межує з літньою резиденцією експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі. Крім того, частина арештованих вілл колись була куплена у сім'ї італійського політика, зокрема Primavera та Dolce Drago.

Газета L’Unione Sarda із посиланням на джерела, близькі до кантора, уточнює, що в будинку в Пунта-Ладі деякий час жили українці, які втекли від війни. Видання пояснює це тим, що дружина російського мільярдера - українка за походженням.