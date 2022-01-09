В Італії конфіскували 11 вілл близького до путіна олігарха
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Moscow Times.
Рада Євросоюзу розпорядилася конфіскувати активи кантора ще в середині квітня 2022 року після запровадження стосовно росіянина персональних санкцій. Але через складне переплетення трастів, які володіли його нерухомістю, це вдалося зробити лише у серпні.
Італійська нерухомість кантора розташовувалась на Сардинії. Одна з вілл, яка опинилася під арештом, межує з літньою резиденцією експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі. Крім того, частина арештованих вілл колись була куплена у сім'ї італійського політика, зокрема Primavera та Dolce Drago.
Газета L’Unione Sarda із посиланням на джерела, близькі до кантора, уточнює, що в будинку в Пунта-Ладі деякий час жили українці, які втекли від війни. Видання пояснює це тим, що дружина російського мільярдера - українка за походженням.
Європейська преса називає мільярдера одним із друзів президента росії володимира путіна. До санкцій в'ячеслав кантор був основним власником виробника мінеральних добрив "Акрона", його статки Forbes оцінюють у $4,6 млрд. У рейтингу 2022 року кантор посідає 27-е місце. Після запровадження санкцій бізнесмен передав свою частку в управління менеджменту.
Зазначається, що навесні влада Великої Британії розпочала розслідування стосовно двох благодійних організацій, у яких бере участь бізнесмен: "Благодійний фонд кантора" та "Всесвітній форум пам'яті Голокосту". Рахунок фонду кантора було заморожено.
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