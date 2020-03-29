В Італії очікують завершення піку епідемії "максимум через 10 днів"
В Італії епідемія коронавірусу наближається до піку, за тиждень очікується зниження кількості нових випадків.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Італії П’єрпаоло Сілері.
За словами заступника міністра охорони здоров’я, країна наближається до піку епідемії нового коронавірусу.
Через тиждень, або "максимум через 10 днів", каже він, варто очікувати зниження кількості нових випадків зараження.
Сілері зазначив також, що країні "дуже не пощастило", що перші спалахи сталися саме у Ломбардії, яка є дуже економічно активним регіоном країни.
За підсумками останньої доби, кількість загиблих від коронавірусу в Італії перевищила 10 тисяч осіб, а кількість виявлених випадків зараження досягла 92 тисяч.
Найгіршим днем стало 27 березня. Тоді за добу померли майже 1000 хворих.
Одужали від коронавірусу дещо більше людей, ніж померли - близько 12,4 тисяч.
Як повідомлялося раніше, у районах Італії на південь від теперішнього епіцентру спалаху коронавірусу спостерігається різке зростання смертності, що викликає побоювання переміщення "гарячої точки" епідемії з півночі на південь країни.
Нагадаємо, що сотні осіб судитимуться з владою Тіролю через "курорт-розсадник" коронавірусу
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО 97-річна американка Айріс Апфель підписала свій перший модельний контракт
- ВІДЕО Хлопцям на війні Бог дає інші очі – лікар "Госпітальєрів" (ВІДЕО)
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"