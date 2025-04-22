​В Італії оголосили п’ять днів жалоби за Папою Франциском

Обмежать урочистості, заплановані на 25 квітня - день на честь звільнення Італії від фашизму і нацистської окупації наприкінці Другої світової.

Рада міністрів Італії ухвалила рішення про п’ятиденну загальнонаціональну жалобу у зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска.

Про це повідомила агенція Ansa.

Міністр у справах цивільного захисту та морської політики Нелло Музумечі уточнив, що всі заплановані урочистості дозволені, але мають відбуватися стримано.

"Усі церемонії, звісно, дозволені з урахуванням обставин — тобто зі стриманістю, яку ця ситуація вимагає від кожного", — сказав Музумечі, відповідаючи на запитання про святкові заходи 25 квітня – день на честь звільнення Італії від фашизму і нацистської окупації наприкінці Другої світової війни.

Папа Франциск помер 21 квітня, у Світлий понеділок, у віці 88 років. Причиною смерті є інсульт і незворотній серцево-судинний колапс.