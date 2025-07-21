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В Італії після резонансу скасували концерт за участю прокремлівського диригента Гергієва

21 липня 2025, 17:58
В Італії після резонансу скасували концерт за участю прокремлівського диригента Гергієва
Фото: Reuters
Після 24 лютого 2022 року Гергієва усунули від співпраці з більшістю відомих європейських музичних установ.

Керівництво Королівського палацу Казерта в Італії повідомило про скасування концерту за участю російського диригента Валерія Гергієва — давнього соратника президента рф Владіміра путіна.

Про це повідомляє агенція ANSA.

Концерт мав відбутися 27 липня в межах музичного фестивалю Un’Estate da Re. Запрошення Гергієва, 72-річного диригента, який ніколи не засуджував війну рф проти України, спричинило хвилю критики. Різко проти виступу виступили представники італійського уряду, українські громади, правозахисники та російські дисиденти.

Гергієва запросив уряд регіону Кампанія, але у відповідь на суспільний тиск концерт у колишньому палаці Бурбонів на північ від Неаполя вирішили скасувати. Цей виступ міг би стати символічним завершенням негласної заборони на появу Гергієва на провідних сценах Європи після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Після 24 лютого 2022 року Гергієва усунули від співпраці з більшістю відомих європейських музичних установ, де він обіймав керівні посади або виступав як запрошений диригент. Зокрема, він був звільнений з Мюнхенської філармонії, якою керував із 2015 року. Від співпраці з ним також відмовилися Віденська та Роттердамська філармонії, фестивалі в Единбурзі, Верб’є, Празі, а також міланський театр Ла Скала.

 

РосіяВолодимир Путінконцерт

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