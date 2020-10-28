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В Італії почали розслідування проти Google

Антимонопольний комітет Італії розпочав розслідування проти американської компанії Google через можливе зловживання монополістським становищем на ринку інтернет-реклами.
В Італії почали розслідування проти Google гугл

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

На думку регулятора, Google завдяки своїй позиції на ринку інтернет-реклами використовує дискримінаційним шляхом величезний обсяг даних, зібраний за допомогою власних додатків.

Таким чином компанія перешкоджає іншим операторам ефективно конкурувати між собою.

Італійський регулятор також додав, що у вівторок були проведені обшуки у деяких офісах Google.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Міністерство юстиції США звинуватило Google у монополії на пошук контенту в інтернеті і пошукову рекламу. У відповідь компанія заявила, що сам позов недосконалий.

Читайте також: Мін'юст США подав антимонопольний позов проти Google

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28 10 2020 12:23
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