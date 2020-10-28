ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАнтимонопольний комітет Італії розпочав розслідування проти американської компанії Google через можливе зловживання монополістським становищем на ринку інтернет-реклами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Італії почали розслідування проти Google
гугл
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
На думку регулятора, Google завдяки своїй позиції на ринку інтернет-реклами використовує дискримінаційним шляхом величезний обсяг даних, зібраний за допомогою власних додатків.
Таким чином компанія перешкоджає іншим операторам ефективно конкурувати між собою.
Італійський регулятор також додав, що у вівторок були проведені обшуки у деяких офісах Google.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Міністерство юстиції США звинуватило Google у монополії на пошук контенту в інтернеті і пошукову рекламу. У відповідь компанія заявила, що сам позов недосконалий.
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