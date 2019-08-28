В Італії прокинувся вулкан Стромболі
У результаті його околиці засипало піском, попелом і іншим вулканічним матеріалом, повідомляє ANSA.
Інформації про жертви і постраждалих не надходило.
Останнє виверження відчули туристи і жителі острова та інших близьких до нього місць на архіпелазі. Високий стовп диму було видно за багато кілометрів.
За словами президента регіону Сицилія Нелло Мусумечі, рух приватних човнів у районі острова було призупинено на кілька годин в якості запобіжного заходу.
В ніч на 20 липня італійський вулкан Етна почав викидати гарячий попіл і лаву змусивши влади закрити аеропорти Фонтанаросса і Комізо в Катанні на сході Сицилії.
Нагадаємо, що раніше 3 липня на італійському острові Стромболі в Тірренському морі почалося сильне виверження вулкана – одна людина загинула.
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