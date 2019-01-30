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В Італії пропонують 9 тис. євро охочим переїхати в місто-привид

У зв'язку зі зменшення населення міста там довелося закрити більшість ресторанів і магазинів
На північному заході Італії, в невеликому містечку Локана в П'ємонті, пропонують заплатити до 9 тисяч євро (285 тисяч гривень) охочим переїхати в місто. Населення містечка стрімко скорочується, і адміністрація змушена була піти на такі заходи.
В Італії пропонують 9 тис. євро охочим переїхати в місто-привид Фото: Comune Borgomezzavalle

Джованні Маттієт, мер Локани, зробив таку пропозицію в надії, що так вдасться зберегти місто. У зв'язку зі зменшення населення там довелося закрити більшість ресторанів і магазинів. Зараз під загрозою закриття перебуває і єдина школа, пише Mirror.

Маттієт каже, що готовий заплатити до 9 тис. євро протягом трьох років сім'ям, які погодяться переїхати в Локану назавжди. Спочатку пропозиція стосувалася італійців чи іноземців, що живуть в Італії, проте зараз вона поширюється на всіх охочих.

Люди працездатного віку в останні роки масово покидали місто в пошуках роботи в Турині та інших великих містах.

"Ми прагнемо залучити в основному молодих людей та спеціалістів, які працюють віддалено або готові розпочати тут свою діяльність", - зазначив мер.

Незважаючи на те, що містечко невелике, воно багате завдяки продажу гідроенергії державі.

У Локані потребують ремонту десятки потенційних осель, а також каплиці, молочні ферми, млини і мідні рудники. До двох сусідніх сіл-примар можна дійти пішки.

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30 01 2019 20:16
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