В Італії пропонують 9 тис. євро охочим переїхати в місто-привид
Джованні Маттієт, мер Локани, зробив таку пропозицію в надії, що так вдасться зберегти місто. У зв'язку зі зменшення населення там довелося закрити більшість ресторанів і магазинів. Зараз під загрозою закриття перебуває і єдина школа, пише Mirror.
Маттієт каже, що готовий заплатити до 9 тис. євро протягом трьох років сім'ям, які погодяться переїхати в Локану назавжди. Спочатку пропозиція стосувалася італійців чи іноземців, що живуть в Італії, проте зараз вона поширюється на всіх охочих.
Люди працездатного віку в останні роки масово покидали місто в пошуках роботи в Турині та інших великих містах.
"Ми прагнемо залучити в основному молодих людей та спеціалістів, які працюють віддалено або готові розпочати тут свою діяльність", - зазначив мер.
Незважаючи на те, що містечко невелике, воно багате завдяки продажу гідроенергії державі.
У Локані потребують ремонту десятки потенційних осель, а також каплиці, молочні ферми, млини і мідні рудники. До двох сусідніх сіл-примар можна дійти пішки.
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