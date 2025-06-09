В Італії провалився референдум з питань громадянства

Відбулось це на тлі низької явки.

В Італії закінчився дводенний референдум, де громадяни мали вирішити питання щодо спрощення процедури набуття громадянства і перегляд трудової реформи.

Про це інформує агенція Ansa.

Після закриття виборчих дільниць на час референдуму явка виборців по країні склала лише 29,15%.

А це означає, що результати референдуму не будуть обов’язковими до виконання, адже для протилежного результату потрібна явка у понад 50%.

Опозиційні ліві, центристські партії, громадські організації та провідна профспілка CGIL використали тему трудових прав та демографічної кризи в Італії як засіб тиску на праву коаліцію прем’єрки Джорджі Мелоні.

Вони для проведення референдуму зібрали понад 4,5 мільйона підписів , а це значно більше, ніж потрібно для ініціювання опитування.

Відомо, що референдум включав п’ять питань: чотири щодо трудового законодавства і одне про громадянство – ті, хто взяли участь у референдумі, підтримали запропоновані зміни.

Влада вже висловилися про потребу змінити закон про референдуми, адже на цей провальний плебісцит було використано багато державних коштів.

"Разом з тим, це була поразка лівих і опозиції, які хотіли спробувати атакувати владу за допомогою лома референдумів. Не вийшло, влада посилилася, опозиція ослабла", - казав аявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.