В Італії п’ять міністрів оборони ЄС обговорять підтримку України

Після зустрічі запланована пресконференція.

В цю п’ятницю, 16 травня, в Римі відбудеться зустріч міністрів оборони Польщі, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії, щоб обговорити координацію підтримки України.

Про це повідомляє французька газета Sud Ouest.

Співрозмовник в італійському Міноборони сказав, що міністр Гвідо Крозетто зустрінеться зі своїми колегами з чотирьох інших європейських військових важковаговиків – Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії вже в п’ятницю.

Також міністри обговорять координацію підтримки України, а після зустрічі п'ять міністрів проведуть спільну пресконференцію о 15.45 за київським часом.

За останній рік було вже три зустрічі у такому форматі – у Берліні у листопаді, у Варшаві у січні та у Парижі у березні, пише видання.