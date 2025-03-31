В Італії розслідують можливе шпигунство через польоти дронів над об'єктом ЄС

Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто, своєю чергою, заявив, що звинувачення у можливому військовому або промисловому шпигунстві є дуже серйозними і вписуються в схему, яку він раніше відзначав.

Італійська прокуратура розпочала розслідування можливого шпигунства і тероризму після того, як безпілотник кілька разів пролетів над дослідницьким центром Європейського Союзу на північному заході Італії.

Про це повідомляє Reuters.

Співрозмовники агентства стверджують, що Європейський об'єднаний дослідницький центр (JRC) в місті Іспра на озері Маджоре повідомив про п'ять прольотів комерційного безпілотника в березні, який, судячи зі знімків, був, ймовірно, російського виробництва.

Польоти над JRC, який був відкритий в 1960 році як ядерний дослідницький центр, заборонені.

Антитерористичний відділ міланської прокуратури розпочав розслідування військового або політичного шпигунства з терористичною метою, додав один із співрозмовників агентства.

Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто, своєю чергою, заявив, що звинувачення у можливому військовому або промисловому шпигунстві є дуже серйозними і вписуються в схему, яку він раніше відзначав.

"Ведеться гібридна війна. Вона настільки ж небезпечна, наскільки і прихована, постійна і задушлива ... включає в себе суміш цілеспрямованих кібератак ... (в тому числі) крадіжку військових і промислових технологій і патентів, поряд з багатьма іншими ворожими діями, що здійснюються численними державними і недержавними суб'єктами", – сказав він.

"Комісія прагне захистити свою інформацію, персонал і мережі перед обличчям будь-якої можливої загрози безпеці", – заявив речник Єврокомісії в текстовому повідомленні агентству.

Він додав, що стосовно цього конкретного випадку "ми не спостерігали жодних порушень безпілотниками безпольотної зони над будівлею Комісії в Іспанії, а також не знаємо про будь-яку пов'язану з цим конкретну загрозу безпеці".

Однак два співрозмовника, які безпосередньо знають про це питання, повідомили, що центр сам повідомив владу про порушення свого повітряного простору.