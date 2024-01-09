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ПОЛІТИКА

В Італії скасували проведення скандальної виставки про "розквіт" Маріуполя – МЗС

09 січня 2024, 16:46
В Італії скасували проведення скандальної виставки про
Джерело: novyny.live
Таке рішення ухвалила мерія після відповідного звернення української сторони.

Проведення в італійському місті Модена пропагандистської виставки про окупований російськими загарбниками Маріуполь було скасоване. 

Про це повідомляє представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Чиновник зазначив, що влада італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про "розквіт" Маріуполя, який перебуває під російською окупацією з весни 2022 року.

"Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні", - наголосив речник.

У МЗС також закликали інші міста у світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій.

"Це стане важливим внеском в перемогу України над російською агресією", - зауважив Ніколенко.

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що в Італії у місті Модена хочуть провести пропагандистську виставку, присвячену "розквіту" Маріуполя під час російської окупації.

У ході заходу був запланований виступ італійського журналіста Андреа Лучіді, котрий знімав пропагандистські сюжети. А сам захід організують прихильники рф. У його ході хоче виступити генконсул країни-агресора.

ІталіяМаріуполь

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