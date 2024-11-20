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ПОЛІТИКА

В Італії викрили шпигунів, що працювали на росію

20 листопада 2024, 20:59
В Італії викрили шпигунів, що працювали на росію
Фото: Ukrinform
За твердженням міланської прокуратури, обоє підозрюваних – громадяни Італії, що живуть у Ломбардії, – з квітня 2024 року співпрацювали з російськими спецслужбами.

Прокуратура італійського міста Мілан оголосила про порушення справи проти двох людей, яким інкримінують шпигунську діяльність на користь росії.

Про це пише Il Giorno.

За твердженням міланської прокуратури, обоє підозрюваних – громадяни Італії, що живуть у Ломбардії, – з квітня 2024 року співпрацювали з російськими спецслужбами.

Співпраця передбачала надання інформації "чутливого характеру", серед якої – "секретна документація", фотографії військових об'єктів та інформація про фахівців, які спеціалізуються на безпілотниках та електронній безпеці.

Також фігуранти розслідування збирали інформацію про місця у Мілані та Римі, не охоплених системами спостереження, й пропонували компаніям таксі безкоштовно обладнати їхні автомобілі камерами з метою передати відзнятий матеріал до росії.

Завербували італійців нібито через Telegram, а в обмін на передану інформацію отримували оплату в криптовалюті.

Під час обшуку в помешканнях підозрюваних італійські правоохоронці виявили докази шпигунської діяльності, стверджує прокуратура Мілана. Їм інкримінують "підкуп громадянина іноземним суб’єктом", обтяжений тероризмом і підривною діяльністю.

Італіяшпигунстворосія загроза

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