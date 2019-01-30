Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Італії вилучили 644 кг кокаїну, схованого у каві з Гондурасу

Вартість вилученої партії кокаїну на вуличному ринку складає 130 млн євро
Італійські правоохоронці вилучили 644 кілограми кокаїну, сховані в партії кави з Гондурасу.
В Італії вилучили 644 кг кокаїну, схованого у каві з Гондурасу Фото: kakmed.com

Наркотики були вилучені ще 15 січня у порту Ліворно, однак італійська фінансова поліція повідомила про них лише в середу, повідомляє AP.

Вартість вилученої партії кокаїну на вуличному ринку складає 130 млн євро.

Кокаїн, упакований у 582 блоки, був схований у мішках кави в контейнері на борту вантажного судна під прапором Португалії. Поліція повідомила, що контейнер походить з Пуерто-Кортеса (Гондурас) і був переведений в Коста-Ріці на інший корабель, який прямував до Іспанії.

Вилучена партія виявилася однією з найбільших за останні роки в Італії.

Нагадаємо, що латвійські правоохоронці конфіскували 2 тонни кокаїну вартістю близько мільярда євро – це найбільша партія, вилучена коли-небудь у балтійській країні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 01 2019 19:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажами

"Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажами

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.