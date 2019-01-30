В Італії вилучили 644 кг кокаїну, схованого у каві з Гондурасу
Наркотики були вилучені ще 15 січня у порту Ліворно, однак італійська фінансова поліція повідомила про них лише в середу, повідомляє AP.
Вартість вилученої партії кокаїну на вуличному ринку складає 130 млн євро.
Кокаїн, упакований у 582 блоки, був схований у мішках кави в контейнері на борту вантажного судна під прапором Португалії. Поліція повідомила, що контейнер походить з Пуерто-Кортеса (Гондурас) і був переведений в Коста-Ріці на інший корабель, який прямував до Іспанії.
Вилучена партія виявилася однією з найбільших за останні роки в Італії.
Нагадаємо, що латвійські правоохоронці конфіскували 2 тонни кокаїну вартістю близько мільярда євро – це найбільша партія, вилучена коли-небудь у балтійській країні.
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