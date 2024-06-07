В Італії визначилися із представником країни на саміті миру у Швейцарії
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні поїде на саміт миру України, який відбудеться у Швейцарії 15-16 липня.
Про це повідомляє видання El Mundo.
"Я буду на мирній конференції Україні в Швейцарії", — підтвердив міністр закордонних справ цієї п'ятниці в програмі на італійському громадському телебаченні.
Як відомо, понад 160 представників країн світу підтвердили свою участь у саміті миру України. Зокрема, у саміті візьмуть участь понад 70 глав держав.
Глобальний саміт миру у Швейцарії є лише початком переговорів по припиненню війни в Україні. Не виключено, що їх продовженням стануть перемовини з росією.