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В Італії визначилися із представником країни на саміті миру у Швейцарії

07 червня 2024, 17:59
В Італії визначилися із представником країни на саміті миру у Швейцарії
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Понад 160 представників країн світу підтвердили свою участь у саміті миру України

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні поїде на саміт миру України, який відбудеться у Швейцарії 15-16 липня.

Про це повідомляє видання El Mundo.

"Я буду на мирній конференції Україні в Швейцарії", — підтвердив міністр закордонних справ цієї п'ятниці в програмі на італійському громадському телебаченні.

Як відомо, понад 160 представників країн світу підтвердили свою участь у саміті миру України. Зокрема, у саміті візьмуть участь понад 70 глав держав.

Нагадаємо, що Глобальний саміт миру пройде у Швейцарії 15-16 червня. На ньому розглянуть три пункти з української формули миру. Зокрема, щодо повернення українських дітей, яких депортувала росія, та енергетичну безпеку.


Глобальний саміт миру у Швейцарії є лише початком переговорів по припиненню війни в Україні. Не виключено, що їх продовженням стануть перемовини з росією.

Італіявійна в Українісаміт мируросія окупанти

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