В Італії визначилися із представником країни на саміті миру у Швейцарії

Понад 160 представників країн світу підтвердили свою участь у саміті миру України

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні поїде на саміт миру України, який відбудеться у Швейцарії 15-16 липня.

Про це повідомляє видання El Mundo.



"Я буду на мирній конференції Україні в Швейцарії", — підтвердив міністр закордонних справ цієї п'ятниці в програмі на італійському громадському телебаченні.

Як відомо, понад 160 представників країн світу підтвердили свою участь у саміті миру України. Зокрема, у саміті візьмуть участь понад 70 глав держав.

Нагадаємо, що Глобальний саміт миру пройде у Швейцарії 15-16 червня. На ньому розглянуть три пункти з української формули миру. Зокрема, щодо повернення українських дітей, яких депортувала росія, та енергетичну безпеку.



Глобальний саміт миру у Швейцарії є лише початком переговорів по припиненню війни в Україні. Не виключено, що їх продовженням стануть перемовини з росією.