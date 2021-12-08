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В Італії зафіксували рекордну для Європи температуру: майже +49 градусів

Якщо дані будуть підтверджені, після відповідного аналізу вони можуть стати найвищим значенням, зафіксованим на європейському континенті
На італійському острові Сицилія зафіксували температуру +48,8 градуса за Цельсієм, що може стати новим температурним рекордом для Європи.
В Італії зафіксували рекордну для Європи температуру: майже +49 градусів Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.
 
Температурний рекорд зафіксували у середу вдень у провінції Сіракузи, днем раніше у Лентіні було +47 градусів.
 
"Якщо дані будуть підтверджені, після відповідного аналізу вони можуть стати найвищим значенням, зафіксованим на європейському континенті", - сказав метеоролог Мануель Маццолені.
 
З початку тижня до Італії прийшов антициклон з Африки, найвищий - червоний - рівень погодної небезпеки оголошено вже у 15 містах, в тому числі в Римі.
 
Нагадаємо, 3 серпня на півночі Греції була зафіксована найвища температура в країні, яка склала +47,1 градуса за Цельсієм.
 
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12 08 2021 13:15
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