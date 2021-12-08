НОВИНИНа італійському острові Сицилія зафіксували температуру +48,8 градуса за Цельсієм, що може стати новим температурним рекордом для Європи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Італії зафіксували рекордну для Європи температуру: майже +49 градусів
Якщо дані будуть підтверджені, після відповідного аналізу вони можуть стати найвищим значенням, зафіксованим на європейському континенті
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.
Температурний рекорд зафіксували у середу вдень у провінції Сіракузи, днем раніше у Лентіні було +47 градусів.
"Якщо дані будуть підтверджені, після відповідного аналізу вони можуть стати найвищим значенням, зафіксованим на європейському континенті", - сказав метеоролог Мануель Маццолені.
З початку тижня до Італії прийшов антициклон з Африки, найвищий - червоний - рівень погодної небезпеки оголошено вже у 15 містах, в тому числі в Римі.
Нагадаємо, 3 серпня на півночі Греції була зафіксована найвища температура в країні, яка склала +47,1 градуса за Цельсієм.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 08 2021 13:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО В горах на півдні Грузії внаслідок грози загинули понад півтисячі овець
- ФОТО У Китаї виявили новий вид рослин
- ФОТО На сина британської королеви подали у суд за сексуальне насильство
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном