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В Італії заговорили про "політичне перемир'я" між Україною та росією

05 листопада 2023, 14:49
В Італії заговорили про
Фото: УНН
Глава Міністерства оборони Італії вказав, що увага ЗМІ вже не так прикута до теми війни в Україні, як раніше.

Глава Міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто заговорив про "політичний мир" з росією для завершення війни в Україні.

Про це він сказав у інтерв'ю Quotidiano Nazionale.

Він акцентував, що тривалого миру неможливо досягти виключно за рахунок військових дій. Водночас чиновник вказав, що час для розмови з рф "ще не настав".

"Очевидно, що тривалий мир не може ґрунтуватися тільки на військових діях. Необхідно політичне "перемир'я". Час ще не настав, але "Spes ultima Dea", - вказав Крозетто.

При цьому глава Міноборони Італії запевнив, що тема війни в Україні все ще важлива на політичному рівні. Про неї не забули, попри загострення бойових дій на Близькому Сході між Хасас і Цахал.

Водночас правда, що увага ЗМІ зараз більше прикута до сектору Гази, вказав чиновник. 

Італіявійна в Україніросія окупантимирні переговори

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