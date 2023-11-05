В Італії заговорили про "політичне перемир'я" між Україною та росією
Глава Міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто заговорив про "політичний мир" з росією для завершення війни в Україні.
Про це він сказав у інтерв'ю Quotidiano Nazionale.
Він акцентував, що тривалого миру неможливо досягти виключно за рахунок військових дій. Водночас чиновник вказав, що час для розмови з рф "ще не настав".
"Очевидно, що тривалий мир не може ґрунтуватися тільки на військових діях. Необхідно політичне "перемир'я". Час ще не настав, але "Spes ultima Dea", - вказав Крозетто.
При цьому глава Міноборони Італії запевнив, що тема війни в Україні все ще важлива на політичному рівні. Про неї не забули, попри загострення бойових дій на Близькому Сході між Хасас і Цахал.
Водночас правда, що увага ЗМІ зараз більше прикута до сектору Гази, вказав чиновник.