В Італії зіткнулися військові літаки: є жертви

Зіткнення авіасуден відбулося під час навчань, участь у яких загалом брали чотири літаки.

В італійській Гвідонії, 7 березня, розбилися два військові літаки під час виконання навчальних польотів.

Про це повідомили у Повітряних силах Італії.

Літаки зіткнулися один з одним і після цього впали. Причина зіткнення наразі невідома. У катастрофі загинули двоє пілотів.

Коментуючи інцидент, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила співчуття родинам, колегам загиблих та Повітряним силам.

За інформацією видання La Repubblica, два літаки зіткнулися під час навчань, у яких всього брали участь чотири надлегкі повітряні судна. Один із них втратив крило та розбився. Один із двох літаків, що зазнали аварії, опинився між будівлями. Інший приземлився, уникаючи будинків і врізавшись в автомобіль. Пілот був ще живий, він почав гукати на допомогу. Мешканці збиралися загасити полум'я вогнегасником, однак літак вибухнув.

Людей із двох будівель було евакуйовано. Обидва пілоти загинули на борту. Інші два пілоти, яким вдалося здійснити посадку, не постраждали.

Прокуратура розпочне розслідування для встановлення того, що сталося.