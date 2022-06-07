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В італійських Альпах - другий за два дні смертельний інцидент

Місцеві рятувальники одразу дізналися про інцидент і відправили гелікоптер, але альпініст загинув на місці
В Італії під час сходження на вершину Ортлес у східних Альпах загинув альпініст.
В італійських Альпах - другий за два дні смертельний інцидент Фото: EPA

Нещасний випадок стався рано вранці, орієнтовно о 5:30 в районі прихистку Пайєр, який більшість альпіністів обирають як стартову точку для сходження на вершину висотою 3905 метрів над рівнем моря. 

Чоловік зірвався і впав вниз на 400 метрів. 

Місцеві рятувальники одразу дізналися про інцидент і відправили гелікоптер, але альпініст загинув на місці. Про його особу нічого не повідомляють. 

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06 07 2022 15:20
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