В італійських Альпах - другий за два дні смертельний інцидент

Місцеві рятувальники одразу дізналися про інцидент і відправили гелікоптер, але альпініст загинув на місці

В Італії під час сходження на вершину Ортлес у східних Альпах загинув альпініст.

Нещасний випадок стався рано вранці, орієнтовно о 5:30 в районі прихистку Пайєр, який більшість альпіністів обирають як стартову точку для сходження на вершину висотою 3905 метрів над рівнем моря.

Чоловік зірвався і впав вниз на 400 метрів.

Місцеві рятувальники одразу дізналися про інцидент і відправили гелікоптер, але альпініст загинув на місці. Про його особу нічого не повідомляють.