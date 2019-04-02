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В італійських Альпах жертвами лавин стали п’ятеро людей

Влада Італії в останні дні попереджала про високий рівень лавинної небезпеки
У результаті сходження лавин в італійських Альпах за останні два дні загинули щонайменше п’ятеро людей.
В італійських Альпах жертвами лавин стали п’ятеро людей Фото: EPA

Так, у понеділок рятувальний літак знайшов тіла трьох лижників після зникнення напередодні двох британців і двох французів внаслідок сходження лавини, повідомляє AP.

Повідомляється, що пошуки четвертого зниклого лижника тривають.

Крім того, двоє лижників загинули в неділю в регіонах Валле д’Аоста і Південний Тіроль.

Влада Італії в останні дні попереджала про високий рівень лавинної небезпеки.

Нагадаємо, що в Швейцарії зійшли дві лавини, внаслідок чого загинули щонайменше дві людини.

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04 02 2019 15:36
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