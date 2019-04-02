CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті сходження лавин в італійських Альпах за останні два дні загинули щонайменше п’ятеро людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В італійських Альпах жертвами лавин стали п’ятеро людей
Влада Італії в останні дні попереджала про високий рівень лавинної небезпеки
Фото: EPA
Так, у понеділок рятувальний літак знайшов тіла трьох лижників після зникнення напередодні двох британців і двох французів внаслідок сходження лавини, повідомляє AP.
Повідомляється, що пошуки четвертого зниклого лижника тривають.
Крім того, двоє лижників загинули в неділю в регіонах Валле д’Аоста і Південний Тіроль.
Влада Італії в останні дні попереджала про високий рівень лавинної небезпеки.
Нагадаємо, що в Швейцарії зійшли дві лавини, внаслідок чого загинули щонайменше дві людини.
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04 02 2019 15:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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