В італійських в’язницях запроваджують Skype-візити

Італійські засуджені отримають право спілкуватися у відеочаті з родичами через Skype до шести разів на місяць.

"Ув'язненим буде легше зв'язатися зі своїми дітьми, батьками або членами подружжя, в той час як трансфери, час очікування і зустрічей на місці будуть скорочені", - повідомили в середу в міністерстві юстиції Італії, інформує The Local.

Згідно із заявою, дзвінки контролюватимуть тюремні службовці. Вони бачитимуть ту ж картинку, що й ув’язнені, а тому, зафіксувавши неналежну поведінку, зможуть негайно зупинити спілкування.

Дзвінки через Skype будуть проходити ті ж перевірки безпеки, що і стандартні візити. В’язні повинні будуть надати не тільки адресу користувачів, з якими вони хочуть зв'язатися, але і сертифікат, що підтверджує родинні зв'язки, заявило італійське міністерство.

Також, Міністерство юстиції має намір дозволити в'язням утримувати своїх домашніх тварин в місцях позбавлення волі.

Мін'юст готує зміни в правила внутрішнього розпорядку ув'язнених.