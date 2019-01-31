В італійських в’язницях запроваджують Skype-візити
"Ув'язненим буде легше зв'язатися зі своїми дітьми, батьками або членами подружжя, в той час як трансфери, час очікування і зустрічей на місці будуть скорочені", - повідомили в середу в міністерстві юстиції Італії, інформує The Local.
Згідно із заявою, дзвінки контролюватимуть тюремні службовці. Вони бачитимуть ту ж картинку, що й ув’язнені, а тому, зафіксувавши неналежну поведінку, зможуть негайно зупинити спілкування.
Дзвінки через Skype будуть проходити ті ж перевірки безпеки, що і стандартні візити. В’язні повинні будуть надати не тільки адресу користувачів, з якими вони хочуть зв'язатися, але і сертифікат, що підтверджує родинні зв'язки, заявило італійське міністерство.
Також, Міністерство юстиції має намір дозволити в'язням утримувати своїх домашніх тварин в місцях позбавлення волі.
Мін'юст готує зміни в правила внутрішнього розпорядку ув'язнених.
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