В Ізраїлі назвали умови допуску Червоного Хреста до в'язниць

Організація має надати допомогу ізраїльським заручникам у секторі Гази.

В Ізраїлі заявили, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста не матиме доступу до терористів, які відбувають покарання, поки не виконає умови.



Про це повідомляє видання N12.

Генеральна інспекторка управління в'язниць Ізраїлю Кеті Пері заявила, що не дозволить Міжнародному Комітету Червоного Хреста відвідування терористів, які відбувають покарання, поки допомогу МКЧХ не отримають 240 заручників Хамас у секторі Гази.



Раніше МКЧХ спрямував до управління в'язниць Ізраїлю прохання дозволити їм відвідування терористів, які відбувають покарання у в'язницях за вироком суду.

У листі було нагадування про вимоги Женевської конвенції "забезпечити медичну допомогу тим, хто позбавлений волі, і ставитись до них з повагою та гуманністю".

Запит спрямували через те, що управління в'язниць Ізраїлю знизило рівень утримання терористів.



Пері зазначила, що Ізраїль водночас не виходить за межі вимог міжнародного права та встановлений для засуджених терористів рівень утримання цим вимогам повністю відповідає.

15 жовтня в МКЧХ заявили, що ведуть прямі переговори з високопосадовцями Хамас і вимагають забезпечити доступ до заручників, які були захоплені в Ізраїлі.