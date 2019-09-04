В Ізраїлі почалися парламентські вибори

В Ізраїлі у вівторок почалися вибори в кнесет (парламент) країни.

Усього в країні відкрилися 10 тис. дільниць, у виборах можуть узяти участь 6,3 млн виборців. Виборчі дільниці працюють з 7 години ранку до 10 вечора. На роботу в парламенті претендують 39 політичних партій, повідомляє LB.ua з посиланням на Times of Israel.

Згідно з даними опитувань, напередодні голосування лідирує політичний альянс "Синьо-білий" ("кахоль-Лаван"), створений спеціально для участі в виборах 2019 року партіями "Хосен ле-Ісраель" (Партією стійкості Ізраїлю), "Еш Атід" і "Телем". Лідери альянсу - Бені Ганц, колишній начальник генерального штабу оборони Ізраїлю, і екс-міністр фінансів Яір Лапід.

Від альянсу ненабагато відстає партія "Лікуд", очолювана прем'єром Біньяміном Нетаньяху. Незважаючи на те, що партія Нетаньяху за результатами опитувань розташувалася на другому місці, у нього є шанси утворити альянс з правими партіями. Це дозволить йому зберегти посаду прем'єра на п'ятий термін.

Незважаючи на те, що лідери виборчих перегонів загалом визначені, жодна з політичних сил ще не отримувала більшості в 120-місцевому парламенті, тому до формування коаліції можуть пройти тижні.

Вибори 9 квітня є позачерговими. Вони проводяться через парламентську кризу, спровоковану законопроектом про обов'язковий призов в армію ортодоксальних іудеїв.

Нагадаємо, що 26 грудня кнесет Ізраїлю проголосував про саморозпуск.