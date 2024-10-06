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В Ізраїлі протести. Люди вимагають термінових дій для звільнення заручників із Гази

06 жовтня 2024, 11:11
В Ізраїлі протести. Люди вимагають термінових дій для звільнення заручників із Гази
фото: CNN
CNN процитувало кількох людей, які вийшли на протести.

Напередодні річниці атак Хамасу тисячі ізраїльтян вийшли на вулиці кількох міст країни з вимогою негайних дій для порятунку заручників, яких утримують у Секторі Газа.

Про це повідомляє CNN.

Особливу увагу привернула демонстрація біля приватної резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Кесарії, де родичі заручників закликали до їхнього негайного звільнення.

На додаток CNN процитувало кількох людей, які вийшли на протести. Зокрема, Ейнав Зангаукер, чий син Матан входить до числа 101 заручника, який все ще утримується в Газі, заявив біля воріт Бегіна в Тель-Авіві, що заручники досі знаходяться в Газі через Нетаньяху.

Він відкрито звинуватив прем'єра Нетаньягу в бездіяльності:
 
"Нетаньяху не хоче повертати заручників. Війна на півдні приносить йому політичну вигоду".
 
Дані Елгарат, брат іншого заручника, також засудив ізраїльського лідера, назвавши "заручників заручниками війни Нетаньягу за особисте виживання".
 
Ліат Ацілі Бенін, одна зі звільнених заручниць, додала, що жалоба у річницю терактів посилюється почуттям безпорадності та внутрішніми розбіжностями в країні:
 
"Душі поранені, гнів вирує, а почуття безпорадності паралізує".
 
Згідно з відеоматеріалами в соцмережах, шосе Аялон у Тель-Авіві було заблоковано. Демонстрація в Кесарії відбулася біля приватної резиденції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.
Ізраїльпротестивійна в Україніросія окупанти

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