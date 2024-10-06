В Ізраїлі протести. Люди вимагають термінових дій для звільнення заручників із Гази
Напередодні річниці атак Хамасу тисячі ізраїльтян вийшли на вулиці кількох міст країни з вимогою негайних дій для порятунку заручників, яких утримують у Секторі Газа.
Про це повідомляє CNN.
Особливу увагу привернула демонстрація біля приватної резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Кесарії, де родичі заручників закликали до їхнього негайного звільнення.
На додаток CNN процитувало кількох людей, які вийшли на протести. Зокрема, Ейнав Зангаукер, чий син Матан входить до числа 101 заручника, який все ще утримується в Газі, заявив біля воріт Бегіна в Тель-Авіві, що заручники досі знаходяться в Газі через Нетаньяху.