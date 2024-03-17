В Ізраїлі пройшли масові протести: вимагали звільнення заручників і відставки уряду

На вулиці Тель-Авіва і Єрусалима вийшли тисячі протестувальників, а дві окремі групи закликали уряд піти у відставку і вимагали звільнити заручників, яких утримують бойовики Хамас в Газі.

Про це повідомляє світова телекомпанія CNN.

Вчора ввечері на двох головних вулицях Тель-Авіва демонстранти закликали ізраїльський уряд піти у відставку, палили багаття і вступали в сутички з поліцією.

Протестувальники заблокували шосе Аялон - головну міжміську автомагістраль в районі метро Тель-Авів - і скандували:

"Немає нічого важливішого. Кожен заручник має повернутися".

Серед протестувальників була помічена Наама Лазімі - член Кнесету, парламенту Ізраїлю. В Єрусалимі і Кесарії теж пройшли багатотисячні мітинги членів сімей заручників, які утримуються в Газі.

В соцмережах з’явилост відео, на якому зафіксовані арешти протестувальників, котрі закликали до проведення виборів біля приватної резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Кесарії.

Поліція Ізраїлю заявила, що заарештувала чотирьох осіб у Кесарії і двох в Єрусалимі.

"Деякі протестувальники спустилися до Аялону і заблокували частину дороги, вступаючи в конфронтацію з поліцією", - заявили поліцейські.

Вони додали, що оголосили, що демонстрація є незаконною і що протестувальники мають звільнити шляхи руху.

Ізраїльські правоохоронці схвалили заявку на проведення протестів, але "деякі протестувальники незаконно зібралися на дорозі Менахема Бегіна і почали порушувати порядок, розпалюючи багаття на дорозі і блокуючи рух транспортних засобів".

Поліція заявила, що учасники заворушень не прислухалися до інструкцій, і поліція була змушена застосувати заходи для розгону учасників заворушень, щоб припинити правопорушення.