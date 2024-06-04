В Ізраїлі та Україні Байден керує двома найскладнішими союзниками Америки – NYT

Американський президент Байден пообіцяв підтримувати ці дві країни стільки, скільки буде потрібно.

Обидві їхні війни, схоже, перебувають на критичному переломному етапі, пише американська газета The New York Times.

Останні п'ять днів президент США Джо Байден публічно демонстрував труднощі управління двома найскладнішими союзниками Америки: президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Цим країнам президент пообіцяв захищати, скільки буде потрібно.

"За збігом обидві конфронтації, схоже, перебувають у критичних поворотних точках, коли стає очевидним, наскільки різко розходяться національні інтереси - не кажучи вже про політичні інтереси трьох лідерів, які явно занепокоєні утриманням власної влади", - пише видання.

Проблеми посилюється тим, що у Вашингтоні незрозуміло, як саме може виглядати прийнятний фінал в Україні і в Газі.

Офіційно Україна все ще говорить про повну перемогу і витіснення рф з кожного сантиметра території, зайнятої нею, а Ізраїль усе ще говорить про "повне знищення" Хамас.

"Проте у Вашингтоні ці заклики звучать дедалі нереалістичніше. Росія, схоже, знову набирає обертів. Заклик до повної поразки Хамас звучить як обґрунтування вічної війни", - пишуть журналісти.

Джо Байден зайнявся кризовим менеджментом і намагається запобігти гіршому, навіть якщо він не може відповісти на питання, чим саме закінчаться ці конфлікти.

"Ні Україна, ні Ізраїль не є союзниками за договором", - сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир і давній учасник переговорів щодо Близького Сходу Аарон Девід Міллер, говорячи про статус решти 31 члена НАТО, які зобов'язані ставати на захист один одного, а також офіційні американські пакти з Японією, Південною Кореєю, Філіппінами та іншими країнами.

"І все ж ми повністю присвячені тому, як перевести ці війни в наступну фазу, у фазу, де ми зменшимо насильство, навіть якщо ми не можемо сформулювати реалістичне бачення того, як це припинити", - каже він.

Вважається, що в обох випадках Джо Байден зробив велику ставку.

Минулого тижня Білий дім за мінімуму публічних пояснень повідомив, що Байден зробив вузький виняток із правила, що діяло 27 місяців, що американська зброя ніколи не може бути спрямована на російську територію.

Цей мало сенс, коли час був на боці України, сказав у вихідні один із головних радників президента США, але тепер ситуація змінилася.

Зеленський, який неодноразово сперечався з Джо Байденом і його співробітниками через їхнє небажання надати Україні далекобійну артилерію, потім танки, потім F-16, розпочав кампанію громадського тиску, щоб змусити президента США пом'якшити обмеження.

В Білому домі кажуть, що президент не стільки зрадив себе, скільки створив виняток із правила неескалації.

Проте, як натякнув наприкінці минулого тижня держсекретар Ентоні Блінкен, цей виняток може виявитися не останнім і додав, що американська стратегія протидії росії буде адаптуватися до змін на полі бою.

Радники Байдена визнають, що американські та українські пріоритети розходяться. Києву вже нічого втрачати від ескалації конфлікту з росією, Байден же так не вважає і побоюється, що президент Володимир путін розгорне на полі бою ядерну зброю, намагаючись переконати світ, що якщо Київ і надалі посилатиме на російську територію бомби і ракети американського виробництва, він без вагань застосує проти України найпотужнішу зброю.

Зеленський же вважає ядерні страхи перебільшеними.