В Ізраїлі терорист Хамасу обстріляв цивільний автобус, є поранені

Бригади "Аль-Кассам", військове крило Хамасу, взяли на себе відповідальність за стрілянину та оприлюднили ім’я стрільця

Терорист Хамасу відкрив вогонь по цивільному автобусу на Західному березі річки Йордан у п'ятницю. У результаті нападу щонайменше вісім людей отримали поранення, троє з них – серйозні.

Про це повідомляє Times of Israel.

За даними служби швидкої допомоги "Маген Давид Адом", в результаті обстрілу постраждали восьмеро людей, з них троє перебувають у важкому стані і один – у стані середньої тяжкості. Ще четверо людей отримали легкі поранення від розбитого скла.

Бригади "Аль-Кассам", військове крило Хамасу, взяли на себе відповідальність за стрілянину та оприлюднили ім’я стрільця – Самір Мухаммад Ахмад Хусейн.