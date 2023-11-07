В Ізраїлі відповіли, хто контролюватиме сектор Гази після закінчення боїв

Чинний прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху можливо, збирається розв’язати довгу і важку війну.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю ABC News заявив, що після закінчення боїв "загальну відповідальність за безпеку" в секторі Газа протягом "невизначеного часу" нестиме Ізраїль.

Про це пише BBC News.

"Ми бачили, що відбувається, коли відповідальність за безпеку несемо не ми", - зазначив Нетаньяху.

На питання про те, хто керуватиме сектором Газа після завершення військових дій, Нетаньяху сказав, що це мають бути ті, хто не піде шляхом Хамас.

Крім того, прем'єр Ізраїлю сказав, що припинення вогню в секторі Газа неможливе без звільнення всіх ізраїльтян.

При цьому він зазначив, що Ізраїль готовий на "тактичні паузи" у бойових діях, необхідних для гуманітарних цілей.