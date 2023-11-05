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В Ізраїлі відсторонили міністра, який запропонував ядерний удар по Газі

05 листопада 2023, 20:54
В Ізраїлі відсторонили міністра, який запропонував ядерний удар по Газі
Фото: gradremstroy.ru
Його ідея нікому не сподобалася і його відсторонили від засідань уряду.

Ізраїльський міністр спадщини Аміхай Еліяху запропонував скинути на Сектор Гази ядерну бомбу.

Про це повідомляє місцеве видання The Times of Israel.

Зазначається, що ультраправий міністр в інтерв'ю заявив, що ядерний удар по Газі став би "однією з можливостей". Коли йому нагадали, що у Секторі Газа знаходиться близько 240 заручників, він додав, що на війні є жертви.

"Я молюся і сподіваюся на їх повернення, але війна має свою ціну. Чому життя викрадених, звільнення яких я дуже хочу, важливіше, ніж життя солдатів і людей, яких потім уб'ють", - сказав Еліяху.

Також він заявив, що Сектора Гази не потрібно надавати гуманітарну допомогу, бо "ми б не передали нацистам гуманітарну допомогу".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху швидко відкинув заяву Еліяху про можливість ядерного удару по Сектору Газа. На тлі конфлікту Нетаньяху відсторонив міністра від засідань уряду Ізраїлю. Сам міністр пізніше заявив, що його просто невірно зрозуміли.

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