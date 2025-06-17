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В Ізраїлі внаслідок удару загинула родина з Одеси

17 червня 2025, 09:08
В Ізраїлі внаслідок удару загинула родина з Одеси
Фото: з вільного доступу
Вони приїхали на лікування доньки.

В Ізраїлі через ракетну атаки Ірану 14 червня загинула родина з Одеси з п'яти людей. 

Про це в ефірі Суспільне сказав український єврейський історик та журналіст Шимон Бріман, посилаючись на прес реліз посольства України в Ізраїлі. 

"Родина, а саме бабуся, мати, донька та двоє молодих племінників, загинули внаслідок прямого влучання іранської ракети в місті Бат-Ям, куди вони приїхали на лікування" - йдеться в пості. 

У посольстві додали, що це були громадяни України з Одеси, які приїхали на лікування доньки в Ізраїлі. 

"Вчора ввечері був короткий пресреліз посольства України в Ізраїлі. Ми відчуваємо, що є якась спільна доля між українцями та ізраїльтянами", - додав Шимон Бріман.

Нагадаємо, що Іран ввечері 14 червня і вночі 15 червня у дві хвилі завдав ракетних ударів по Ізраїлю. За інформацією МЗС України, серед загиблих — п'ятеро українців, троє з яких - неповнолітні.

 
ІзраїльвійнаІран

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