В Ізраїлі заявили, що збиватимуть ворожі БПЛА лазерами

Система зможе збивати дрони, у тому числі й ті, які Іран зараз спрямовує москві для ударів по Україні.

ППО Ізраїлю отримає спочатку частковий, потім і повний лазерний захист.



Про це пише The Jerusalem Post.

Через рік Ізраїль стане першою країною, яка матиме частковий лазерний захист. Через два роки може бути повний захист - від ракет, снарядів, ракет або чогось ще. Це захистить нас як на Півдні, так і на Півночі.



У лютому цього року високопосадовець Міністерства оборони бригадний генерал (у відставці) Денні Голд заявив, що ізраїльські лазери ППО, коли вони будуть повністю розгорнуті, зможуть збивати дрони, які Іран відправляє росію для використання проти України. Він заявив, що його міністерство працює над розробкою наступного покоління використання лазерів.

Він розповів про численні успішні випробування, що знищують ракети та іранські БПЛА за допомогою дуже складної системи лазерної зброї.

У лютому 2022 року тодішній прем'єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що можливості Ізраїлю використовувати лазери значно зросли і можуть бути введені в експлуатацію набагато раніше, ніж люди очікували.