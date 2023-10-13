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В Ізраїлі збільшилася кількість загиблих українців

13 жовтня 2023, 18:33
В Ізраїлі збільшилася кількість загиблих українців
з вільних джерел
Оприлюднено останню інформацію про жертв бойових дій на території Ізраїлю та Сектору Гази серед іноземців.

Кількість загиблих громадян України під час війни, яку веде армія оборони Ізраїлю з бойовиками палестинського руху Хамас, збільшилася до дванадцяти.

Про це в п’ятницю, 13 жовтня, повідомили в українському посольстві в Ізраїлі агентству "Інтерфакс-Україна".

Окрім 12 загиблих, ще вісім українців вважаються зниклими безвісти. 

Напередодні, 12 жовтня, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомляв про 7 загиблих українців та 9 громадян України, які отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За останньою оприлюдненою інформацією в Ізраїлі внаслідок бойових дій постраждали громадяни інших країн:

  • США — 18 загинули, 21 вважається зниклим; 
  • Франції — 13 загинули, 9 вважаються зниклими; 
  • Аргентини — 8 загинули, 19 вважаються зниклими;
  • Великої Британії — 7 загинули, 10 вважаються зниклими; 
  • Німеччини — 4 загинули, 13 вважаються зниклими; 
  • КНР — 4 загинули, 3 вважаються зниклими; 
  • Таїланду — 4 загинули, 9 вважаються зниклими; 
  • Азербайджану — 3 загинули, 1 вважається зниклим.

Також загинули по двоє громадян Австрії, Бельгії, Іспанії, ПАР, Бразилії, Узбекистану, Філіппін; по одному громадянину Ірландії, Польщі, Румунії, Туреччини, Італії, Канади, Австралії, Казахстану, Литви, Угорщини, Мексики, Молдови, Португалії, Данії, Естонії, Судану, Індії.

Серед росіян — 11 загиблих, 14 вважаються зниклими, серед громадян білорусі — 4 загинули, один зник.

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