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В Ізраїлі звинуватили путіна в антисемітизмі та спотворенні Голокосту

03 жовтня 2023, 15:07
В Ізраїлі звинуватили путіна в антисемітизмі та спотворенні Голокосту
Фото: з вільного доступу
Представники ізраїльського Інституту вивчення національної безпеки вже звернулися до Нетаньягу.

Ізраїльський Інститут вивчення національної безпеки заявив, що антисемітські заяви диктатора владіміра путіна спотворюють пам'ять про Голокост.

Про це йдеться в аналітичному звіті установи.

Аналітики звернули увагу на антисемітські висловлювання путіна останнім часом, де він звинувачував у масових вбивствах євреїв не німецьких нацистів, а нібито українських колабораціоністів, тим самим фактично звільнивши Третій рейх від відповідальності за Голокост в Україні.

Також ізраїльтяни звернули увагу на заяви диктатора про президента Володимира Зеленського, якого той називав ганьбою єврейського народу та євреєм, який очолив неонацистський режим.

"Стиль висловлювань колишнього співробітника КДБ відображає конспіративні, антизахідні концепції, змішані з антисемітизмом", — йдеться у звіті.

Також Інститут пише, що антисемітські тиради путіна доповнюють заяви міністра закордонних справ рф Сергія Лаврова, коли він говорив про єврейське коріння Гітлера.

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