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В Кабміні розповіли, скільки Україна витратила на війну

288 млрд грн витратили на зарплати військових, 135 млрд грн – на придбання та ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів і продукції оборонного призначення
В Кабміні розповіли, скільки Україна витратила на війну facebook.com

Видатки державного бюджету з початку повномасштабного вторгнення росії становлять майже 1 трильйон гривень, з них на оборону та безпеку витратили понад 420 мільярдів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Понад 420 млрд грн було витрачено на оборону та безпеку нашої країни. Тобто більше ніж 40% усього, що ми витрачали з державного бюджету, – це потреби армії", – вказав очільник уряду.

З них 288 млрд грн витратили на зарплати військових, ще 135 млрд грн – на придбання та ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів і продукції оборонного призначення.

Шмигаль наголосив, що попри війну та складнощі українці свідомі як ніколи та сплачують податки. Це допомагає українській армії та військовим.

"Решта видатків держави фінансуються за рахунок допомоги наших міжнародних союзників і запозичень через військові облігації", — додав глава Кабміну.

Зокрема, Україна вже отримала понад 14 млрд доларів зовнішнього фінансування від союзників. До кінця року планується залучити ще від 12 до 16 млрд дол.

 
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24 08 2022 09:20
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