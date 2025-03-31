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В Канаді через крижаний шторм без електроенергії залишилися пів мільйона мешканців

31 березня 2025, 14:56
В Канаді через крижаний шторм без електроенергії залишилися пів мільйона мешканців
"Хелі-скіінг". Фото зроблене у горах Багабус у Канаді. Хелі-скі – це різновид гірськолижного спорту. Лижники спускаються схилами, віддаленими від підготовлених трас. До місця спуску їх доставляє гелікоптер. Фото: Bradford White / National Geographic Traveler Photo Contest
Відновлення електропостачання може зайняти до кількох днів.

В Канаді після потужного крижаного шторму більше 400 000 жителів Онтаріо залишилися без електроенергії. 

Про це повідомляє телеканал CBC News.

Найбільше постраждали центральні і східні райони провінції: Баррі, Орилія, Каварта-Лейкс, Пітерборо і Кінгстон. 

В деяких місцях шар льоду склав 25 мм, що і призвело до масового падіння дерев і гілок, обриву ліній електропередач та небезпечних дорожніх умов.

Всі служби працюють над відновленням електропостачання, а також залучені додаткові бригади, але на повернення світла всім клієнтам може знадобитися кілька днів. 

Через масштабні відключення загальна кількість знеструмлених будинків виявилася більшою, ніж повідомлялося від початку.

Метеорологи попередили, що уражені райони не повинні розслаблятися, алже шторм ще не минув. 

Мешканців закликали уникати зайвих поїздок і бути обережними через можливі падіння дерев і обриви електродротів.

Також існує загроза підтоплень. 

Уряд попереджає, що  якщо вода сягає розеток або електрообладнання, слід викликати спеціальні служби для безпечного відключення живлення.

 
Канадашторм

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