В Казахстані анонсували мітинги на підтримку України

Але перших учасників вже затримали.

В Казахстані в Алмати поліція затримала близько десятка людей на місці анонсованого мітингу в центральному парку.

Про це повідомляє казахська служба "Радіо свобода".

У низці казахських міст у понеділок, 1 травня, анонсували проведення демонстрацій на підтримку України та із закликом до виходу Казахстану з ОДКБ.

Однак активістам, які подали повідомлення до місцевих виконавчих органів на проведення мирних зборів, здебільшого, прийшли відмови у їх проведенні, посилаючись на інші заходи та неповну інформацію у заявках.

Тим не менше, в найбільшому місті країни Алмати у центральному парку зібралося близько 20 людей. Деякі з них тримали плакати проти візового режиму з Китаєм, інші вимагали розслідування загибелі людей під час масових протестів на початку 2022 року.

Поліцейські затримали деяких із присутніх, при цьому не пояснивши причину. Зокрема відомо про затримання в Астані члена незареєстрованої партії "Алга" Марата Жиланбаєва та активістки Ельвіри Бекзадіної, а також журналіста Думана Мухамедкаріма в Алмати.

Зазначимо, що в Казахстані розслідують десять кримінальних справ за фактами участі громадян цієї країни у війні в Україні. При цьому достеменно не відомо, на чиєму боці воювали підозрювані.