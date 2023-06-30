В Казахстані вербують добровольців на війну росії з Україною

Прокуратура Казахстану повідомила про випадки спроб вербування на півночі країни місцевих мешканців на війну росії проти України.

Про це інформує BBC у Telegram-каналі.

"У Костанайській області Казахстану зафіксовано спроби вербування місцевих жителів на війну в Україні на російському боці", – йдеться у повідомленні.

Там не уточнили, в який спосіб велося вербування та чи було затримано організаторів рекрутингу. Прокуратура нагадала про кримінальну відповідальність за участь у військових діях на території іншої держави. Згідно з Кримінальним кодексом Казахстану, за найманство загрожує 10 років ув'язнення.

В середині квітня стало відомо, що Комітет національної безпеки Казахстану порушив 10 кримінальних справ за фактами участі громадян цієї країни у військових діях на території України.

Подробиці кримінальних справ не відомі через таємницю слідства.

З початку військового вторгнення росію в Україну громадян країн Центральної Азії активно вербують на війну. Проте рекрутинг найчастіше відбувався на території росії.

Так, мігрантам роздавали листівки біля станцій метро зі закликом вступити до армії заради "відродження великої росії". В громадському транспорті москви були розміщені оголошення про набір до російської армії киргизькою, узбецькою та таджицькою мовами.

Також повідомлялося про тиск та примус іноземців до підписання військового контракту у міграційній службі.