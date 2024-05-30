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В Керчі, ймовірно, уражено російський катер типу "Тунець"

30 травня 2024, 09:43
В Керчі, ймовірно, уражено російський катер типу
Фото:Росгвардія
Попередньо українська розвідка вразила російський катер типу "Тунець", який міг охороняти керченський міст.

Про це повідомила Ліга, посилаючись на власні джерела. 

ГУР офіційно інформацію не підтвердило. 

Проте співрозмовник на умовах анонімності сказав, що бійцями ГУР було пошкоджено катер росіян КС-701 "Тунець". 

Про ураження такого ж катера торік повідомляли Військово-морські сили ЗСУ.

Тунець" це дизельний катер з алюмінієвим корпусом, який залежно від модифікації призначений для роз'їзних робіт. Його довжина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. 

Такі катери як правило у власності російських прикордонників і МНС.

 
КерчКатервійна в Україні

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