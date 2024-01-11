В КНДР стався землетрус поблизу ядерного полігону

Сьогодні поруч з північнокорейським ядерним полігоном Пунгері, який в Північній провінції Хамгьон стався землетрус малої сили.

Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, посилаючись на державне метеорологічне агентство.

Землетрус магнітудою 2,4 було зафіксовано приблизно в 41 км на північний захід від Кільчжу. Епіцентр стався на глибині 20 км.

Чим саме був спричинений даний землетрус - наразі не відомо, але агентство пише, що він міг статися і природним шляхом.

Адже у вересні минулого року в районі головного північнокорейського ядерного полігону Пунгері сталися одразу три землетруси малої сили.

Спочатку ця місцевість була безпечною у сейсмічному відношенні, оскільки знаходиться на потужній гранітній плиті. Однак шість ядерних випробувань могли призвести до її пошкодження чи зсуву.