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В кремлі заговорили про зустріч путіна і Зеленського

04 серпня 2025, 12:57
В кремлі заговорили про зустріч путіна і Зеленського
Фото: Reuters
У рф заявили, що цій зустрічі повинна передувати експертна підготовка.
На тлі ультиматуму Дональда Трампа щодо припинення вогню в Україні у кремлі заговорили про ймовірність зустрічі правителя рф путіна з українським лідером Володимиром Зеленським.
 
Про це заявив прессекретар путіна Дмітрій Пєсков у коментарі російським ЗМІ.
 
"путін готовий до зустрічі із Зеленським після підготовчої роботи на експертному рівні", – наголосив Пєсков.
 
Водночас він підкреслив, що поки підготовча робота для зустрічі путіна та Зеленського не зроблена. Втім, у кремлі не виключають можливість проведення зустрічі путіна та спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа у москві цього тижня.
війна в Україніросія окупантиКремль

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