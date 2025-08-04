В кремлі заговорили про зустріч путіна і Зеленського

У рф заявили, що цій зустрічі повинна передувати експертна підготовка.

На тлі ультиматуму Дональда Трампа щодо припинення вогню в Україні у кремлі заговорили про ймовірність зустрічі правителя рф путіна з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це заявив прессекретар путіна Дмітрій Пєсков у коментарі російським ЗМІ.

"путін готовий до зустрічі із Зеленським після підготовчої роботи на експертному рівні", – наголосив Пєсков.

Водночас він підкреслив, що поки підготовча робота для зустрічі путіна та Зеленського не зроблена. Втім, у кремлі не виключають можливість проведення зустрічі путіна та спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа у москві цього тижня.