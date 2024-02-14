В Криму атаковано ще один російський корабель – він затонув

Сьогодні дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі.

Джерела повідомляють, що боєкомплект корабля вибухає, а для порятунку "потопаючого" підійшов ще один корабель.

Про це повідомляють співрозмовники в ГУР.

Відомо, що це була операція Головного управління розвідки, в результаті чого великий десантний корабель "Цезар Куніков" затонув.

"Цезар Куніков" − великий десантний корабель проекту 775. Має довжину − 112,5 м і ширину − 15 м, осадка − 3,7 м. Корабель несе озброєння: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".

Екіпаж − 87 осіб.